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تعرف على شروط وكيفية التقدم لبرنامج تأهيل الشباب الراغب للعمل كرفيق مسن

الأربعاء، 20 مارس 2019 01:00 ص
تعرف على شروط وكيفية التقدم لبرنامج تأهيل الشباب الراغب للعمل كرفيق مسن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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بدأت وزارة التضامن الاجتماعى فتح باب التقديم لبرنامج "تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب للعمل كرفيق مسن"، والذى يستهدف تأهيل 150 شابًا وفتاة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بملف كبار السن.

 

"

اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول شروط وكيفية التقدم لبرنامج تأهيل الشباب الراغب للعمل كرفيق مسن فى نقاط محددة .

 

1- يهدف البرنامج لتوفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن والذى يعد أحد أهم برامج الوزارة فى 2019 .

 2- تشكيل لجنة عليا لشئون كبار السن تجتمع بشكل دورى لدراسة مشكلات وقضايا كبار السن.

3- يستهدف البرنامج تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه.

4- فتح باب التقديم للالتحاق وذلك فى الفترة من 17 مارس وحتى الرابع من أبريل المقبل للشباب الراغب.

5 - تنفيذ البرنامج فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية فقط، وهى محافظات المرحلة الأولى.

6-  يمكن للراغبين الاطلاع على الشروط اللازمة والتقديم وإرسال السير الذاتية على موقع 

https://goo.gl/forms/mpcLw3G8VEARjmsa2  

7 - يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة التضامن باجتياز البرنامج التدريبى على تقديم خدمات رعاية المسنين.

8 -سيتم توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيه.

9 - إعداد منهج تدريبى موحد وشامل لرفيق المسن وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.

10 -أن يكون الشاب أو الفتاة المتقدمة مصرى الجنسية ويتراوح السن من 18 -45 عامًا حاصل على ثانوية عامة أو ما يعادلها خالى من الأمراض الجسدية والنفسية.

 


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التضامن

برنامح تأهيل الشباب

كرفيق مسن




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