video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب : حشد أصوات الناخبين "أيسر بكثير" من حشد تأييد "المجمع الانتخابى"

الأربعاء، 20 مارس 2019 01:51 م
ترامب : حشد أصوات الناخبين "أيسر بكثير" من حشد تأييد "المجمع الانتخابى" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

كتب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابه بـ "تويتر" أن إعداد الحملات الانتخابية لحشد أصوات الناخبين "أيسر بكثير" من إعدادها لحشد تأييد "المجمع الانتخابى" ، وذلك فى الوقت الذي جددّ فيه الديمقراطيون ضغطهم من أجل تغيير نظام العمل بالمجمع الانتخابى. 
وأضاف ترامب - فى إشارة لانتقاده لنظام التصويت المعمول به ، حسب صحيفة "هيل" الأمريكية فى نسختها الإلكترونية - أن المدن ستدير البلاد فى نهاية المطاف وبدون المُجمع الانتخابى، مشيرا إلى أن النظام الحالي يعد أفضل بكثير للولايات المتحدة. 
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان فوز ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام "2016 " على الرغم من فوز منافسته الديمقراطية ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بأصوات الناخبين ، لحصول ترامب على 304 أصوات من المجمع الانتخابى مقابل 227 صوتا حصلت عليهم كلينتون . 
جدير بالذكر أن الولايات "الزرقاء " فى الولايات المتحدة - المعروفة بموالاتها للحزب الديمقراطي - تحتشد لمحاولة تجاوز المجمع الانتخابى - هيئة انتخابية تقوم بالاقتراع غير المباشر للرئيس التنفيذى للولايات المتحدة ونائبه - وذلك بعد أن تكبد الديمقراطيون هزيمتين ساحقتين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال العقدين الماضيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تايم: ترامب يهمش مسئول مفاوضات كوريا الشمالية ويفرض سيطرته عليها

ترامب يتهم فيس بوك وتويتر بالتواطؤ ضد الجمهوريين والمحافظين

دونالد ترامب

المجمع الانتخابى

هيلارى كلينتون

انتخابات الرئاسة الأمريكية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة