تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الاربعاء، 20 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، مغادرة سفينة حاويات، ومتواجد علي الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.