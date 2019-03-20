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تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:46 م
تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الاربعاء، 20 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، مغادرة سفينة حاويات، ومتواجد علي الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

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