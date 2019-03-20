video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 1247 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:58 ص
تحرير 1247 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملات مرورية - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسيير الحركة المرورية، أسفرت عن تحرير 1247 مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 37 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 13 شقة مفروشة و11 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصان  منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم ضبط 5 قضايا اشغالات المقاهى بدائرة المديرية  .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار الحوادث

امن المنوفيه

حمله مروريه




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة