تحرير 1047 مخالفة و56 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة فى أسيوط

أسيوط هيثم البدرى

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، من تحرير 1047 مخالفة تموينية، متنوعة ما بين نقص وزن – مواصفات - تهريب وتجميع دقيق، حيث بلغ إجمالى الكمية المتحفظ عليها 20 طن سكر ناقص الوزن، و2 شيكارة أرز مجهول المصدر، و 19 شيكارة دقيق بلدى، و150 كرتونة عصير منتهى الصلاحية، و12880 علبة سجائر غش تجارى، بالإضافة إلى أنه تم تحرير 56 محضر بوتاجاز ومواد بترولية.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لمنع ظاهرة الغش التجارى، وتهريب السلع خلال حملات مستمرة على الأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين وإدارة مباحث التموين، ورؤساء المراكز والأحياء، وتنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف محمد إسماعيل مدير مديرية التموين بأسيوط، أنه تم ضبط 3021 كجم لحوم فاسدة تنوعت ما بين 498 كجم كبده – 2126 كجم مفروم دجاج – 263 كجم لحم مفروم – 167 كجم دهون حيوانية – 20 كجم أسماك، و40 كجم لحوم تم ذبحه خارج السلخانة، و48 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، كما تم ضبط عدد 7 شيكارة ذرة شامية منتهية الصلاحية، و16 زجاجة زيت تموينى غير مصرح بتداولها، مشيرا إلى استمرار شن الحملات على مختلف الأسواق وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.