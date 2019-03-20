تحرير 1029مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1029 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 489 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و27 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و33 مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و62 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير 18 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 11 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و12 مخالفة بيئة و105 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 15 مخالفة خط السير و17 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و13 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 18 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و23 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و20 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 4 سيارات متروكة و23 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 37 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و27 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 33 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.