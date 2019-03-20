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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:43 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى - صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل؛ بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

وأفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.

 

وأضاف المصدر أن رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران 777 المتجهة إلى لندن تأخرت ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل.

 

وأوضح المصدر أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعمال الصيانة.


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