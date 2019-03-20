بوتين يدعو الشركات البريطانية للمشاركة فى تنفيذ المشاريع الوطنية فى روسيا

موسكو /أ ش أ/

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ممثلى الشركات البريطانية للمشاركة فى تنفيذ مشاريع وطنية فى روسيا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين - خلال لقاء عقده فى الكرملين مع رؤساء العديد من الشركات البريطانية الكبرى - قوله "فى إطار المشاريع الوطنية فى روسيا، من المزمع استثمار مئات المليارات من الدولارات فى تطوير أهم قطاعات الاقتصاد والمجال الاجتماعي. أنا لم أخطئ بالرقم، يجرى الحديث عن استثمار مئات المليارات من الدولارات، وأنا متأكد هنا من أن شركاتكم يمكن أن تشارك فى هذا العمل، السوق كبيرة بما يكفي".

وأشار بوتين إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون له "تأثير داعم متكامل للنمو الديناميكى للبلد بأسره، وسيتيح فرصًا تجارية كبيرة، بما فى ذلك لمجتمع الأعمال البريطاني".

وأضاف بوتين "مغتنمًا هذه الفرصة، أود أن أدعو رجال الأعمال البريطانيين، الذين كانوا دائمًا ممثلين فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، ليشاركوا بنشاط هذا العام فى أعمال المنتدى، الذى سيعقد فى الفترة من 6 - 8 يونيو".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد فى ديسمبر الماضى ضرورة أن يلمس الشعب الروسى بالفعل فى عام 2019، النتائج الإيجابية لتنفيذ المشاريع الوطنية. وكان المرسوم الرئاسى الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، قد حدد المشاريع الوطنية وفق شعار "حول الأهداف الوطنية والمهام الاستراتيجية لتنمية روسيا الاتحادية حتى العام 2024".