بوتين: الاستثمار البريطانى فى روسيا بلغ 23.8 مليار دولار

موسكو /أ ش أ/

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمار البريطانى فى روسيا بلغ 23.8 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستثمار الروسى فى المملكة المتحدة 11 مليار دولار.

وقال بوتين - لدى لقائه ممثلى الشركات ورجال الأعمال البريطانيين العاملين فى روسيا وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن هناك أكثر من 600 شركة تدخل بريطانيا من ضمن المساهمين فيها، تعمل داخل الأراضى الروسية، فى مجالات منها صناعة السيارات والأدوية والطاقة ومحطات توليد الطاقة وتصنيع ونقل الطاقة الكهربائية، وفى مجالات استثمارية أخرى.

وعدد الرئيس الروسى مجموعة من المشاريع العملاقة مثل (السيل الشمالى - 2)، و(سخالين – 3)، وإنشاء المركز المالى الدولى فى موسكو.

ولفت إلى أن الأوراق المالية لجميع الشركات الروسية العملاقة، يجرى تداولها فى بورصة الأوراق المالية فى لندن، ما يعزز تدفق الأموال إلى روسيا.