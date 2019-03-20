برعاية وزارة الشباب.. لاليجا والهجرة الدولية يوقعان اتفاق مكافحة عنصرية الملاعب

كتبت: إنجى مجدى

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، يوقع مندوب الدورى الإسبانى فى مصر ومنظمة الهجرة الدولية إتفاقية عالمية وتاريخية، فى القاهرة غداً الخميس لمواجهة التمييز العنصرى فى كرة القدم.

وبحضور لافت من مسئولى الرياضة والإعلام والسفارات الأجنبية وممثلى الأمم المتحدة، سيوقع خوان فرنانديز، المندوب الرسمى للاليجا بمصر ولوران دى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر الاتفاق، ظهر غداً الخميس، مما يمهد الطريق للتعاون من أجل مكافحة التمييز العنصرى فى صناعة كرة القدم وزيادة الوعى بتحديات وفرص الهجرة.

ويأتى الاتفاق متزامنا مع اليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى، الذى تحتفل به الأمم المتحدة فى 21 مارس من كل عام والذى يأتى فى الذكرى السنوية لحادثة شاربفيل فى جنوب أفريقيا، ففى عام 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين فى مظاهرة سلمية فى شاربفيل ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصرى، وفى إعلانها ذلك اليوم عام 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولى إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.