video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

برعاية وزارة الشباب.. لاليجا والهجرة الدولية يوقعان اتفاق مكافحة عنصرية الملاعب

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:48 ص
برعاية وزارة الشباب.. لاليجا والهجرة الدولية يوقعان اتفاق مكافحة عنصرية الملاعب العنصرية .. آفة جديدة فى ملاعب كرة القدم
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، يوقع مندوب الدورى الإسبانى فى مصر ومنظمة الهجرة الدولية إتفاقية عالمية وتاريخية، فى القاهرة غداً الخميس لمواجهة التمييز العنصرى فى كرة القدم.

وبحضور لافت من مسئولى الرياضة والإعلام والسفارات الأجنبية وممثلى الأمم المتحدة، سيوقع خوان فرنانديز، المندوب الرسمى للاليجا بمصر ولوران دى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر الاتفاق، ظهر غداً الخميس، مما يمهد الطريق للتعاون من أجل مكافحة التمييز العنصرى فى صناعة كرة القدم وزيادة الوعى بتحديات وفرص الهجرة.

ويأتى الاتفاق متزامنا مع اليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى، الذى تحتفل به الأمم المتحدة فى 21 مارس من كل عام والذى يأتى فى الذكرى السنوية لحادثة شاربفيل فى جنوب أفريقيا، ففى عام 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين فى مظاهرة سلمية فى شاربفيل ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصرى، وفى إعلانها ذلك اليوم عام 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولى إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليلة ميسي.. "الساحر" يبهر العالم بـ"هاتريك" ضد بيتيس ويمنح برشلونة مفتاح التتويج بلقب الدوري الإسباني.. البرغوث يقترب من جائزة "هداف الليجا".. القائد يعادل إنجاز إنييستا وخطوة واحدة تفصله عن معادلة رقم كاسياس

لاليجا

الدورى الاسبانى

مصر

العنصرية

الامم المتحدة

عنصرية الملاعب




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة