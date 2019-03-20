براتب شهرى 1200 جنيه..فرص تدريب للشباب بهيئة الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حاجتها لمتدربين جدد فى كافة المجالات المالية غير مصرفية التى تراقب عليها الهيئة ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وبعد انتهاء فترة التدريب سيتم التعاقد مع أفضل المتدربين ممن تتوافر فيهم الصفات المتميزة، وطبقاً للترتيب النهائى لنتائج الامتحانات للعمل بالهيئة.

وتوفر الهيئة، فرص أولا التدريب فى مجال سوق المال ويشمل :(التحليل المالى وطرح الأسهم والسندات، التدريب فى مجال مراجعة نظم المعلومات IT Internal Auditor، التدريب فى مجال المراجعة الداخلية Internal Auditor).

وثانيا التدريب فى مجال الرقابة على شركات التأمين ويشمل: فحص شركات التأمين، فحص صناديق التأمين الخاصة، وثالثا التدريب فى مجال التمويل متناهى الصغر ويشمل: رقابة وتفتيش، تراخيص ومتابعة شركات وجمعيات، رابعا التدريب فى مجال أنشطة التمويل ويضم تمويل عقارى، تأجير تمويلى، تخصيم.

وحددت الهيئة، الشروط العامة الواجب توافرها فى المتقدم وهى أن يكون مصرى الجنسية ومتمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، أن يكون من المقيمين الدائمين بالقاهرة الكبرى وأن يكون العنوان مثبتًا ببطاقة الرقم القومى، أن يكون المتدرب حديث التخرج أو لدية خبرة لا تزيد عن 3 سنوات فى التخصصات بعالية وألا يزيد السن عن 27 سنة فى 31/12/2019.

كما حددت أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى مناسب ذو صلة بالمجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، من إحدى الجامعات المعتمدة فى أحد التخصصات التالية ( التمويل – المحاسبة – التأمين – الإحصاء - هندسة نظم ومعلومات أو علوم حاسب او نظم معلومات، القانون)، أن يكون حاصلاً على تقدير امتياز أو جيد جدًا مع مرتبة الشرف على الأقل فى جميع التخصصات.

وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق فصلة من عمله، أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة (كتابةً وتحدثًا) وإجادة الحاسب الآلى وخاصة الاجادة التامة لبرامج Microsoft Office.باستثناء مجال نظم المعلومات، لا يجوز للمتقدم التسجيل لأكثر من برنامج تدريبى واحد.

أما أبرز مزايا التدريب يحصل المتدربون خلال فترة التدريب على مكافأة مالية قدرها 1200 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى توفير وسائل الانتقال من وإلى مقر الهيئة بالقرية الذكية، يحصل جميع المتدربين فى نهاية فترة التدريب على شهادات خبرة تفيد أنه أتم التدريب الفنى فى الإدارات المعنية بالهيئة، وبعد انتهاء فترة التدريب سيتم التعاقد مع أفضل المتدربين وذلك للعمل بالهيئة وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن وطبقا لاحتياجات العمل فى جميع إدارات الهيئة.

سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين لحضور الدورات التدريبية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة، وإرسال رسالة الكترونية على عنوان البريد الإلكترونى المحدد فى طلب التقدم (والهيئة غير مسئولة عن وجود أى خطأ فى العنوان المكتوب).