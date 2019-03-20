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انفجار بطارية موبايل لأحد ركاب المترو تعطل الحركة بين محطتى الدمرداش وغمرة

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:14 م
انفجار بطارية موبايل لأحد ركاب المترو تعطل الحركة بين محطتى الدمرداش وغمرة مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى ومريم بدر الدين
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أعلنت شركة مترو الأنفاق أن انفجار بطارية موبايل لأحد الركاب داخل قطار بالخط الأول ما بين محطتى الدمرداش وغمرة، تسبب فى حالة من الارتباك بين الركاب .
 
ونفى أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق ما تردد عن حدوث حريق بأحد القطارات بالخط الأول، مؤكدا أنه أثناء قيام قطار رقم 142 من محطه الدمرداش فى اتجاه حلوان بالخط الأول فوجئ قائد القطار بضرب بلف الطوارئ من قبل بعض الركاب بسبب وجود إشاعة بحدوث شرز ودخنة داخل القطار  مما أدى إلى حدوث حالة من الزعر بين الركاب ونزول بعض الركاب بين المحطتين  بسكة الطوارئ.
 
على الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة وتم رد بلوف الطوارئ وتسيير القطار إلى محطة غمرة بعد تأمين السكة والتأكد من خلوها من جميع الركاب.
 
وأضاف: استغرق التأخير حركة القطارات لمدة 10 دقائق فقط  وبالفحص تبين وجود انفجار  بطارية أحد الركاب
 مؤكداً أن حركة القطارات تعمل بانتظام فى الاتجاهين، خلال الوقت الراهن.
 
 
 

 


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