اندلاع حريق فى محطة بتروكيماويات بمدينة هيوستن الأمريكية

هناء أبو العز

اندلعت النيران، فى محطة للبتروكيماويات بمدينة هيوستن، داخل ولاية تكساس الأمريكية، وحذرت السلطات الأمريكية، المواطنين من الاقتراب، وتوخى الحذر، والبقاء فى أماكن آمنة.

ووقع الحريق في شركة "انتركونتيننتال تيرمينالز" في دير بارك، على بعد حوالى 24 كيلومتر جنوب شرق هيوستن.

كما أصدرت الشركة بيانًا نشرته "CNN" بعد اندلاع الحريق في محطة البتروكيماويات في ولاية تكساس الأمريكية، قائلة إن جميع موظفي الشركة في أمان.

وأشار بعض المسئولين إلى أن الحريق بدأ حوالى الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، أمس، في المحطة حيث يتم تخزين السوائل والبتروكيماويات والغاز، بما في ذلك زيت الوقود وزيت وقود السفن.

ويعد هذا الحريق الثانى في هيوستن حيث سبق وأن شهدت منشأة للبتروكيماويات منذ عدة أيام حريقا مماثلا، كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من احتواء حريق في مصنع "إكسون موبيل" في بايتاون القريبة الذي اندلع بعد ظهر السبت دون أن يخلف إصابات.