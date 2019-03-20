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اليوم.. محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات ويسلمهن جوائز عينية

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:00 ص
اليوم.. محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات ويسلمهن جوائز عينية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تنظم محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، حفلاً لتكريم الأمهات المثاليات بمحافظة القاهرة، والذين فزن فى المسابقة تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

 

ومن المقرر أن يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحفل، الذى سينظم بديوان عام المحافظة، حيث يسلم المحافظ الأمهات المثاليات شهادات تقدير وجوائز عينية، مقدمه من المحافظة والجمعيات الأهلية.

 

كما تنظم المحافظة احتفالية أخرى لتكريم الأمهات المثاليات من موظفى المحافظة بالديوان العام ودواوين عموم الأحياء.

 


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