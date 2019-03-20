النفط يرتفع بفضل تخفيضات الإمدادات لكن تباطؤ الاقتصاد يعرقله

(رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بتخفيضات الإمدادات التى تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن نمو الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 67.74 دولار للبرميل مرتفعة 13 سنتا أو 0.2 % مقارنة مع الإغلاق السابق، ولامس برنت أمس الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبرعند 68.20 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 59.07 دولار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة وبلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر أمس الثلاثاء عند 59.57 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث هذا العام، مدفوعة بتحرك تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات وكذلك العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط.

وقال نوربرت روكر من بنك جوليوس باير السويسرى "الآفاق المتقلبة للإمدادات بالنظر إلى فنزويلا وإيران، وكذلك قيود الإنتاج فى الدول البترولية تحتلان الأولوية فى ذهن سوق النفط".

ويقول محللون إن التباطؤ الاقتصادى قد يؤثر سلبا على استهلاك الوقود، مما سيكبح الخام نوعا ما.