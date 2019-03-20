video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط يرتفع بفضل تخفيضات الإمدادات لكن تباطؤ الاقتصاد يعرقله

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:33 م
النفط يرتفع بفضل تخفيضات الإمدادات لكن تباطؤ الاقتصاد يعرقله النفط _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بتخفيضات الإمدادات التى تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن نمو الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 67.74 دولار للبرميل مرتفعة 13 سنتا أو 0.2 % مقارنة مع الإغلاق السابق، ولامس برنت أمس الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبرعند 68.20 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 59.07 دولار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة وبلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر أمس الثلاثاء عند 59.57 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث هذا العام، مدفوعة بتحرك تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات وكذلك العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط.

وقال نوربرت روكر من بنك جوليوس باير السويسرى "الآفاق المتقلبة للإمدادات بالنظر إلى فنزويلا وإيران، وكذلك قيود الإنتاج فى الدول البترولية تحتلان الأولوية فى ذهن سوق النفط".

ويقول محللون إن التباطؤ الاقتصادى قد يؤثر سلبا على استهلاك الوقود، مما سيكبح الخام نوعا ما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النفط: فنزويلا قد تحول الخام المتجه لأمريكا إلى روسيا

النفط

اقتصاد

اسعار النفط اليوم

ايران

فنزويلا

امريكا




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة