video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لاستكمال ازدواج محطتى المرج..

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:22 ص
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين مترو الأنفاق
كتب ــ رضا حبيشى
إضافة تعليق
أعلن أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أنه نظراً لاستكمال أعمال مشروع الازدواج للمسافة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة سيتم قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة، الساعة الـ6 صباحاً بدلاً من الخامسة والربع صباحاً بتأخير 45 دقيقة، وذلك يومى الجمعة والسبت القادمين فقط.
 
وأكد المتحدث الرسمى باسم شركة المترو وفق بيان صحفى على انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى مواعيد بداية التشغيل طوال باقى أيام الأسبوع .
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان سير الحركة بمحطة الشهداء والمرج الجديدة

مترو المرج

الخط الاول للمترو

حركة المترو




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة