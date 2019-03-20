المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

أعلن أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أنه نظراً لاستكمال أعمال مشروع الازدواج للمسافة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة سيتم قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة، الساعة الـ6 صباحاً بدلاً من الخامسة والربع صباحاً بتأخير 45 دقيقة، وذلك يومى الجمعة والسبت القادمين فقط.

وأكد المتحدث الرسمى باسم شركة المترو وفق بيان صحفى على انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى مواعيد بداية التشغيل طوال باقى أيام الأسبوع .