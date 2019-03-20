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القوى الوطنية برام الله تعلن الحداد على أرواح 3 شهداء

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:51 ص
القوى الوطنية برام الله تعلن الحداد على أرواح 3 شهداء قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها
أ ش أ
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أعلنت القوى الوطنية فى محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية.
ودعت فى بيان صحفى، إلى المشاركة فى الوقفة التى دعت إليها وسط رام الله ظهر يوم غد الخميس بمناسبة الذكرى 51 لمعركة الكرامة الخالدة، وتأكيدا على حتمية النصر.كما دعت إلى اعتبار الجمعة يوم تصعيد ميدانى شامل على نقاط الاحتكاك، والتماس، فى: بيت ايل، وبلعين، ونعلين، وبيت سيرا، وجبل الريسان، والمغير، والدعوة لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الجبناء، وتأكيدا على حق الشعب الفلسطينى فى كفاحه الوطنى حتى النصر والحرية.
وعم الإضراب الشامل، اليوم، محافظتى نابلس وسلفيت، حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية.
وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، وأُغلقت الجامعات، وبعض المدارس أبوابها، وكذلك المصارف، التزاما بالحداد الوطني في نابلس، فيما سيعم الاضراب محافظة سلفيت حتى الساعة السادسة مساء.
 


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