القبض على المتهمين الرئيسين بالهجرة غير الشرعية بطوخ

القليوبيه - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على المتهمين الرئيسين فى قضية الهجرة غير الشرعية للأجانب بمدينة طوخ التى يديرها تشكيل عصابى يتخذ قرية العمار التابعة للمدينة مكانا لتجميع أجانب من جنسيات مختلفة مقابل 3 آلاف دولار لكل فرد بدعوى تسفيرهم غير شرعيا لإحدى الدول الأوروبية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بورد بلاغ من "ع. ع، 38 عاما، عامل"، يمنى الجنسية، و"حمود. ا. ص، 27 عاما، عامل"، يمنى الجنسية، "وليم. ا. م، 33 عاما، عامل"، سودانى الجنسية، بتضررهم من نصب "هاني. م. م"، و"محمد. س. ع"، وآخرين وهم "محمد. م. م، 26 عاما، عامل"، وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار، و"عبد الرحمن. م. ع، 25 عاما، عامل"، وبحوزته سلاح نارى طبنجة عيار 9 ملليمتر، و"محمود. س. ع، 26 عاما، و"أحمد. ع. م، 28 عاما، عامل، و"علاء. ع. ع، 29 عاما"، على الأجانب واحتجازهم لديهم بقرية العمار بقدرتهم على تسفيرهم إلى خارج البلاد لإحدى الدول الأوروبية، وأنهم مقيمين منذ فترة لحين تدبير وسيلة للسفر وتحصلوا على مبالغ مالية تقدر بنحو 3 آلاف دولار لكل واحد منهم.

وبانتقال العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا باشتراكهم والمتهمين المضبوطين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فيما بينهم فى النصب على الوافدين إلى البلاد من الجنسيات المختلفة بادعاء تهريبهم للدول الأوروبية نظير مبالغ مالية، والسلاح المضبوط لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتحرر عن ذلك محضر ملحقا بالمحضر الأصلى رقم 2696 إدارى مركز طوخ، وتولت النيابة التحقيق.