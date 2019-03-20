القابضة لمياه الشرب تعلن موعد اطلاق الحملة القومية لترشيد الاستهلاك

كتب أحمد حسن

اعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية واستكمالا لمسيرة التنمية الشاملة على المستوى القومي، وتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجال ترشيد استهلاك المياه، عن اطلاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حملة ترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" على مدار أسبوع خلال الفترة من 22 _ 28 مارس 2019، بعدد 24 قرية على مستوى الجمهورية بمشاركة وزارات الرى والأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والانتاج الحربي والتضامن الاجتماعي والصحة والتنمية المحلية والثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

واكد ان شركات المياه بجميع المحافظات تشارك فى هذه الحملة للسنة الثانية على التوالي تزامنا مع احتفاليات اليوم العالمي للمياه، بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والمشاركة بالحملة. وستظل تعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجمهور على مستوى الجمهورية .

وقال ان اهم ما يميز الحملة القومية هو تكاتف الجهود بين مختلف الجهات والوزارات المعنية بحملة الترشيد لتوحيد الجهود والرسائل والمفاهيم لتصل لكافة الفئات العمرية بنفس الدلالات، لخدمة قضية الحفاظ على المياه باعتبارها قضية وطنية.

واشار ان الجهات المشاركة حددت ملامح الحملة القومية لتنفيذ أنشطة التوعية، ودور كل جهة خلال فعاليات الحملة التى تستمر لمدة 7 أيام، وخصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة 22 مارس للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، فيما أعلنت الكنيسة القبطية تخصيص عظة الأحد 24 مارس عن أهمية الحفاظ على المياه، وأن تكون الأنشطة الثقافية والفنية خلال فترة الحملة عن دور المرأة المصرية الرائد فى غرس قيم الترشيد لدى الاجيال القادمة.

واشار ان وزارة الانتاج الحربى تشارك فى الحملة القومية بنشر ثقافة استخدام القطع الموفرة بين المواطنين ودور العبادة والمصالح الحكومية.