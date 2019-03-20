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الأربعاء، 20 مارس 2019 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الفيدرالى الأمريكى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير .. ويتوقع عدم رفع الفائدة فى 2019

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:51 م
الفيدرالى الأمريكى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير .. ويتوقع عدم رفع الفائدة فى 2019 البنك المركزى الأمريكى
نيويورك أ ش أ
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 أبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي)، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار إلى أنه لن يكون هناك مزيد من الرفع لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، حيث أعرب المسؤولون عن قلقهم المتزايد بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
 
وقال الفيدرالي، فى بيان صادر عقب ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية استمر يومين، إن النشاط الاقتصادى تباطأ من معدله القوى فى الربع الأخير من عام 2018، حيث أشار إلى التباطؤ فى إنفاق الأسر والاستثمار.
 
يذكر أن المركزى الأمريكى كان قد توقع فى ديسمبر الماضى رفع سعر الفائدة مرتين فى عام 2019 بعد أربع زيادات فى عام 2018، إلا أنه لا يوجد أى احتمالية لرفع الفائدة ما لم تتغير الظروف الاقتصادية بشكل كبير.
 
يبقى الاحتياطى الفيدرالى حاليا على سعر فائدة القياسى للإقراض لليلة واحدة فى نطاق من 2.25% إلى 2.5% فى ظل انخفاض التوقعات فى نمو الناتج المحلى الإجمالى والتضخم.

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مجلس الاحتياطى الفيدرالى

البنك المركزى الأمريكى

الدولار

سعر الفائدة




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