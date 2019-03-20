الصين تطور طائرة بدون طيار تعمل ببطارية وقود هيدروجينى

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نجحت طائرة صينية بدون طيار "إل.كيو-إتش" فى القيام بأول رحلة لها والتحليق ببطارية تعمل بالطاقة الجديدة.

وذكرت شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) –فى بيان اليوم /الأربعاء/- أن الطائرة "إل.كيو-إتش"، قامت بالرحلة فى مطار بمقاطعة خنان وسط الصين، مشيرة إلى أن الطائرة المزودة ببطارية وقود هيدروجينى، أجرت رحلة سلسة، حيث كانت جميع أنظمتها فى حالة جيدة، فيما تم التحقق بالكامل اعتمادا على نظام طاقة البطارية.

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يمثل تقدما كبيرا بالنسبة لها على صعيد تطوير طائرات الطاقة الجديدة، موضحة أن الطائرة –التى تبلغ المسافة بين جناحيها 6 أمتار- تستخدم خلية وقود هيدروجينى كمزود رئيسى بالطاقة وبطارية ليثيوم كمزود مساعد.