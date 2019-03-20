الصين تؤكد معارضتها الشديدة لانتشار أسلحة الدمار الشامل

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أكد القائم بأعمال البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو معارضة بلاده بشدة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وقال تاو – فى كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/ - إن "الصين تنفذ بشكل مستمر وبحزم التزاماتها الدولية حيال عدم الانتشار النووى، كما أنها ملتزمة بالتسوية السياسية للقضايا الساخنة ذات الصلة بعدم الانتشار، وقدمت الصين بالفعل اسهامات إيجابية من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأضاف تاو أن "الصين مستعدة لزيادة تعزيز تعاونها مع اللجنة (لجنة مجلس الأمن رقم 1540 التى تأسست عملا بالقرار رقم 1540)، وستواصل العمل مع كل الدول الأخرى لتقديم اسهامات إيجابية لإكمال واتمام النظام الدولى لمنع الانتشار، والحوكمة العالمية لمنع الانتشار، والسلام والأمن الدائمين للجميع".

وتابع تاو أن "التوافق الدولى بشأن عدم الانتشار يتعزز بشكل ثابت"، وأن آلية عدم الانتشار تحسنت بشكل تدريجى، كما أن التعاون مستمر فى التعميق".

وأشار تاو إلى أنه رغم ذلك، فإن المشهد الأمنى العالمى "لا يزال معقدا وخطيرا"، معتبرا أنه "فى عالم العولمة الذى يتميز بتطورات تكنولوجية، لا يزال خطر حصول الجهات الفاعلة من غير الدول، خاصة الإرهابيين، على أسلحة دمار شامل والمواد والتكنولوجيات ذات الصلة قائما".

ولفت تاو إلى أنه وفقا للأوضاع الجديدة، يتعين على المجتمع الدولى الاستمرار فى "تعميق التعاون وزيادة تعزيز الحوكمة العالمية فى مجال عدم الانتشار".

وشدد المبعوث الصينى على أهمية الحاجة لتدعيم التعددية وتعزيز بيئة أمنية مواتية، بحيث يتم تبنى "مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاونى والمستدام، والقضاء على تهديد الانتشار من جذوره"، مع ضرورة تمسك المجتمع الدولى بالقواعد الدولية وتدعيم النظام الدولى لعدم الانتشار، والتركيز على تلبية متطلبات النظام الدولى للدول النامية فى مجال عدم الانتشار، ومساعدة هذه الدول فى تعزيز بناء قدراتها ذات الصلة.