السيول والفيضانات تلحق أضرارا بمئات المنازل فى شمال إيران

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ألحقت السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية خسائر مادية فى عدة بلدات بمحافظة مازندران بشمال ايران.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء /فارس/ الإيرانية اليوم الأربعاء عن النائب بالبرلمان الإيرانى عبدالله رضائيان قوله:" إن 650 وحدة سكنية تعرضت إلى اضرار بسبب السيول التى اجتاحت المنطقة خلال اليومين الماضيين".

واوضح رضائيان أن السيول الحقت خسائر جسيمة بمنازل القرويين وتسببت بمشاكل صعبة لهم فى منطقتى سيمرغ وسوادكوه.

واشار البرلمانى الإيرانى إلى تدمير المنازل فى قرى منطقة تالابشت، قائلا: "إن أوضاع الاهالى فى هذه المنطقة معقدة للغاية والأضرار التى لحقت بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وخاصة الدواجن، جسيمة للغاية".

وأكد أن مخازن محصول الأرز دمرت تماما بسبب السيول...لافتا إلى أن عمليات الاغاثة جارية إلا أن المشاكل مازالت قائمة بسبب تدمير البنى التحتية فى العديد من المناطق القروية.