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خالد صلاح
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السفير الروسى لدى طهران: زيارة الأسد لإيران لم تقلقنا

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:32 م
السفير الروسى لدى طهران: زيارة الأسد لإيران لم تقلقنا الرئيس السورى ونظيره الإيرانى
أ ش أ
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نفى السفير الروسى لدى طهران ليفان جاجاريان استياء بلاده من زيارة الرئيس السورى بشار الأسد إلى طهران مؤخرا، قائلا:" لم نكن قلقين أبدا من هذه الزيارة".
وأضاف جاجاريان فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، حسبما أفاد الموقع الالكترونى لقناة "روسيا اليوم" الاخبارية :" أن ما نشر فى وسائل الإعلام بشأن استياء موسكو من هذه الزيارة، لا أساس له من الصحة، وكان الهدف من وراء ذلك هو إحداث شرخ فى العلاقات الإيرانية الروسية السورية"، مؤكدا أن وسائل الاعلام التى روجت لهذا الأمر لم تنجح فى هدفها.


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