السجن 10 سنوات لمدير بمحافظة القاهرة بتهمة تلقى رشوة 20 ألف جنيه

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى بالسجن 10 سنوات لمدير المشروعات بمحافظة القاهرة الأسبق، بتهمة تلقى رشوة 20 ألف جنيه مقابل اعتماد المستخلصات المالية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهم "وحيد ف" 49 سنة بصفته موظفا عموميا، رئيس اللجنة الفنية المختصة بالإشراف على إدارة الجراجين رقمى 1،2 التابعين لديوان محافظة القاهرة، طلب وأخذ لنفسه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من "عماد ا" مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل اعتماد المستخلصات المالية المستحقة عن أعمال الإدارة التى تباشرها شركة الأخير لجراجى المحافظة.