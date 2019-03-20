السجن ١٥ عاما لعامل بنجلاديشى قتل زوجته المصرية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار إسماعيل عطية إسماعيل، بالسجن 15 عاما للمتهم "م. ن. ك" عامل بنجلاديشى الجنسية، لاتهامه بقتل زوجته المصرية المجنى عليها "ر. ر. م".

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار توفيق عبد العظيم عليان والمستشار محمود سلامه شرف الدين؛ وتعود القضية المقيدة برقم 36620 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بالعثور على جثة ألمجنى عليها داخل مزرعة بدائرة قسم العامرية أول.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول أن الجثة التى عثر عليها لسيدة تدعى " ر. ر. م " 27 سنة، ربة منزل وزوجة المتهم " م. ن. ك " عامل بمزرعة ويحمل جنسية بنجلاديش قام بقتلها، ثم وضع بعض الأشجار عليها وحرقها ودفنها فى حفرة داخل المزرعة بسبب خلافات بينهما، تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.