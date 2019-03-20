الدولار يرتفع بفعل مخاوف الحرب التجارية قبل اجتماع المركزى الأمريكى

(رويترز)

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء جاذبا المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة بعد تقارير عن توترات جديدة فى المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

غير أن مكاسب العملة الأمريكية كانت طفيفة، وسط توقعات بأن يتوخى مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) الحذر فى اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذى يُختتم فى وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن يعلن المركزى الأمريكى قراره بخصوص أسعار الفائدة فى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يبقى على سعر الفائدة الرئيسى لليلة واحدة دون تغيير.

وزادت المراهنات على خفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن قطاع الصناعات التحويلية يوم الجمعة.

ورغم الآفاق القاتمة، ارتفع الدولار الأمريكى اليوم أمام نظيريه الأسترالى والكندى والين الياباني.

وتراجع الدولار الأسترالي، وهو مؤشر على المخاطر المرتبطة بالصين بسبب اعتماد استراليا على الطلب الصينى على صادراتها، نحو 0.25% إلى 0.7070 دولار أمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكى، الذى يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، 0.1 % إلى 96.454 بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أول مارس عند 96.291 الليلة الماضية.

واليوم، تراجع اليورو قليلا مقابل الدولار الأمريكى إلى 1.1344 دولار.

وهبط الجنيه الاسترلينى 0.3 % إلى 1.3220 دولار أمريكي، وقلص الاسترلينى مكاسبه الليلة الماضية بفعل مخاوف من أن تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تعقيدات لدى الاتحاد الأوروبى فى طلبها تأجيل الانسحاب من التكتل.