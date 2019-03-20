video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستكهولم

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:46 م
الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستكهولم المبعوث الأممى مارتن جريفث
أ ش أ
إضافة تعليق

دعت الحكومة اليمنية اليوم /الأربعاء/ الأمم المتحدة للضغط على الميليشيا الانقلابية لمنع تجدد المعارك فى "الحديدة" غربى البلاد .
وأشارت الحكومة - فى بيان لها - إلى أن تصريحات محمد على الحوفى - رئيس ما يعرف ب "اللجان الثورية العليا" للحوثيين - بعدم التخلى عن "الحديدة " يعد نسفا لاتفاق ستوكهولم وبمثابة "إعلان حرب " من قبل الحوثيين.
وأضافت أنه حتى الآن لم تصل أى افكار من قبل المبعوث الأممى مارتن جريفث بشأن اليمن. وكان المبعوث الأممى إلى اليمن قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء أن هناك تقدما ملموسا نحو تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار فى محافظة "الحديدة " ، إلا أن الميليشيا الحوثية " الانقلابية " جددت وضع الألغام أمام "اتفاق الحديدة " بالانقلاب على بنود تنفيذه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميليشيا الحوثى تستهدف مقر لجنة إعادة الانتشار فى الحديدة غرب اليمن

"حضرموت والمهجر".. كتاب يبحث فى خروج أهل اليمن وأسفارهم

اليمن

مارتن جريفث

الأزمة اليمنية

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة