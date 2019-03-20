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الحكومة الكندية تقدم ميزانيتها لفترة ما قبل الانتخابات بمجلس العموم

الأربعاء، 20 مارس 2019 01:12 ص
الحكومة الكندية تقدم ميزانيتها لفترة ما قبل الانتخابات بمجلس العموم رئيس الحكومة الكندية ترودو ووزير مالية كندا
أ ش أ
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قدم وزير المالية الكندى بيل مورنيو، أمس الثلاثاء، ميزانية الحكومة لفترة ما قبل الانتخابات فى مجلس العموم، والتى تشمل 22.8 مليار دولار كندى إنفاقًا جديدًا.

وتعتبر الميزانية الرابعة للوزير مورنيو نقطة انطلاق للحزب الليبرالى قبل انطلاق الحملة الانتخابية للحزب، حيث تقدم عدة برامج جديدة منخفضة التكلفة تستهدف الدوائر الانتخابية الرئيسية، بجانب استرضاء الناخبين من العمال وكبار السن.


وقال مورنيو - فى خطابه للبرلمان - "هناك شعور متزايد بعدم اليقين الذى يتجذر فى جميع أنحاء العالم ، وكندا ليست محصنة ضد هذه المخاوف"، مضيفًا أن العديد من الشباب الذين يعملون بجد يرون أن شراء منزل هو "أمر مستحيل .. وتريد الحكومة تغيير ذلك من خلال برنامج رهن مشترك جديد يمكن أن يعوض سعر الشراء بنسبة تصل إلى 10 فى المائة".


كان حزب المحافظين المعارض قد حاول التشويش على الوزير فى البرلمان احتجاجا على قيام أعضاء الحزب الحاكم فى لجنة العدالة بالضغط لوقف تحقيق اللجنة فى قضية "أس أن سى - لافالان" الكندية.


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