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الجيش الليبى: نسعى جاهدين لتخليص البلاد من كل الجماعات الإرهابية

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:39 م
الجيش الليبى: نسعى جاهدين لتخليص البلاد من كل الجماعات الإرهابية عناصر من الجيش الليبى
بنغازى أ ش أ
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أكد المتحدث باسم الجيش الليبى العميد أحمد المسمارى، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الليبية تسعى جاهدة لتخليص البلاد من كل الجماعات الإرهابية والمجرمين بشكل كامل، للحفاظ على أمن المناطق والمدن.

وقال المسمارى - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية - إن القوات المسلحة الليبية أصبح لديها خبرة عسكرية كبرى لخوض بقية المعارك ضد الإرهاب، فضلا عن تقديم كافة الخدمات العسكرية والمدنية للحفاظ على سلامة المواطنين والأرض والحدود.

وأوضح المسمارى أن المعركة ليست معركة القوات المسلحة فقط وإنما معركة شعب، قائلا: "لن نخذل أهالى ليبيا فى كل المناطق فى الشرق والغرب والجنوب وسنكون عند ثقتكم فى الدفاع عن تراب الوطن".

وأشار إلى أن هناك العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تدعى أنها الناطقة باسم غرف عمليات ومناطق عسكرية لا تعد صحيحة على الإطلاق، مؤكدا أنه لا توجد مواقع تواصل اجتماعى لجميع غرف العمليات والمناطق العسكرية الخاصة القوات المسلحة الليبية، بناء على قرارات القائد العام.

وحذر المسمارى من بعض مواقع وصفحات على الإنترنت التى تحرض على الجيش الليبي، مؤكدا أن الناطق الرسمى باسم الجيش الليبى هو الجهة الإعلامية الوحيدة للجيش الليبي.

 


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