video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 06:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تؤكد: المواد غير الأساسية بأولى ثانوى لن يمتحنها الطلاب على التابلت

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:00 ص
"التعليم" تؤكد: المواد غير الأساسية بأولى ثانوى لن يمتحنها الطلاب على التابلت طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد الأساسية لأولى ثانوى هى فقط من يؤدى فيها الطلاب الامتحان الثانى، والذى يبدأ الأسبوع المقبل إلكترونيًا على التابلت.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد غير الأساسية مثل الوطنية والكمبيوتر التربية الدينية سوف يؤدى الطلاب بشكل ورقى وليس من خلال التابلت، موضحة أن المواد الأساسية هى المرتبطة ببنك المعرفة، ومن ثمَّ يؤديها الطلاب إلكترونيًا.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضى 18 مارس الجارى.

 

وأضافت الوزارة، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمى على بنك المعرفة المصرى وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.

 

 ومن أجل التسهيل على الطلاب، أوضحت الوزارة أن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ وأن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيراً على الطلاب وذويهم وذلك بدون أى مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

 

وأوضحت الوزارة، أنه على ولى أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومى الشخصية وصورة ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكى يتمكن من استلام الشريحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم ترد على 3 شائعات.. أبرزهم توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس

التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية

التربية والتعليم

الثانوية العامة

شريحة الطالب

اخبار اليوم

اخبار التعليم

التابلت

الثانوية

طلاب اولى ثانوى




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة