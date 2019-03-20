التحقيق مع مدرس إستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالاستثمار العقارى

كتبت أمنية الموجى

تحقق جهات التحقيق المختصة، مع مدرس متهم بالاستيلاء على أموال عدد من الأشخاص، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقارى، مقابل أرباح مالية.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أشرف. ع. أ، بالنصـب والاحتيــال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 540 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتقدم عدة مواطنين ببلاغات ضد المتهم، حيث كشفت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها.