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الأربعاء، 20 مارس 2019 11:16 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:44 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها انطلاق جلسات الحوار المجتمعى على التعديلات الدستورية بالبرلمان، وموافقة الحكومة على مشروع قانون بفصل من يثبت تعاطيه مخدرات من الوظائف العامة، ومواجهة الأهلى صن داونز الجنوب أفريقى فى دور الثمانية لدورى الأبطال، كما يلتقى الزمالك حسنية أغادير المغربى فى الكونفيدرالية

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من إجراءات إصلاح وحوكمة شركات الأدوية بقطاع الأعمال

1

انطلاق جلسات الحوار المجتمعى على التعديلات الدستورية بالبرلمان.. والكنيسة تُعلن الموافقة.. والأزهر: الدستور ليس قرآنا

2

الحكومة توافق على مشروع قانون بفصل من يثبت تعاطيه مخدرات من الوظائف العامة

3

البنك الدولى يعلن فوز مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان كأفضل مشروعات البنك فى العالم

4

صور.. السكة الحديد تبدأ تشغيل سيارات جولف بمحطة مصر لنقل كبار السن مجانا

الحكومة تنتهى من استعدادات خطة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.. البدء بسداد المبالغ أكثر من 5 آلاف جنيه بشيكات

6

إحالة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لجنايات أمن الدولة

7

الجنائية الدولية تقضى بـالسجن مدى الحياة على "سفاح البوسنة" رادوفان كاراديتش

8

الأرصاد: غدا طقس دافئ فى أول أيام الربيع والعظمى بالقاهرة 25 درجة

9

الأهلى يواجه صن داونز الجنوب أفريقى فى دور الثمانية لدورى الأبطال والزمالك يلتقى حسنية أغادير المغربى فى الكونفيدرالية

 

10

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السيسي

السيسى

تعاطى المخدرات

التعديلات الدستورية

تعديل الدستور

الاهلي والزمالك

الاهلى

الزمالك

اليوم السابع بلس

محطة مصر




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