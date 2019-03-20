اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من إجراءات إصلاح وحوكمة شركات الأدوية بقطاع الأعمال

انطلاق جلسات الحوار المجتمعى على التعديلات الدستورية بالبرلمان.. والكنيسة تُعلن الموافقة.. والأزهر: الدستور ليس قرآنا

الحكومة توافق على مشروع قانون بفصل من يثبت تعاطيه مخدرات من الوظائف العامة

البنك الدولى يعلن فوز مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان كأفضل مشروعات البنك فى العالم

صور.. السكة الحديد تبدأ تشغيل سيارات جولف بمحطة مصر لنقل كبار السن مجانا

الحكومة تنتهى من استعدادات خطة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.. البدء بسداد المبالغ أكثر من 5 آلاف جنيه بشيكات

إحالة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لجنايات أمن الدولة

الجنائية الدولية تقضى بـالسجن مدى الحياة على "سفاح البوسنة" رادوفان كاراديتش

الأرصاد: غدا طقس دافئ فى أول أيام الربيع والعظمى بالقاهرة 25 درجة