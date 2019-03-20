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استشهاد الشاب الفلسطينى منفذ هجومين أحدهما طعناً وأخر بالرصاص بالضفة الغربية

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:13 ص
استشهاد الشاب الفلسطينى منفذ هجومين أحدهما طعناً وأخر بالرصاص بالضفة الغربية الجيش الاسرائيلى
(رويترز)
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قال جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، "إن القوات الإسرائيلية قتلت اليوم الثلاثاء فلسطينيا، يشتبه فى ارتكابه حادث طعن وهجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة قبل يومين".

وأضاف الجهاز أن الفلسطيني قُتل بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التى توجهت للقبض عليه، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص فى الاشتباك لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

وكانت أنباء أفادت يوم الأحد بأن فلسطينيا طعن جنديا حتى الموت عند مفترق طرق قرب مستوطنة أرييل ثم خطف بندقيته وفتح النار في موقع الحادث مما أسفر عن مقتل حاخام إسرائيلي وإصابة جندي آخر.

 


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