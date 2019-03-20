استرداد 1070 فدان بالظهير الصحراوى لمركز ديرمواس بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن استرداد 1070 فدان بالظهير الصحراوى بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وذلك ضمن استكمال أعمال حملات استرداد أراضى أملاك الدولة "حق الشعب" لاستعادة أراضى الدولة المتعدى عليها بالظهير الصحراوي.

أكد المحافظ عدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل قوه للمتعدين على الأراضى بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة لاستعادة الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها بما يضمن نفاذ القانون وترسيخ معانى وأركان الدولة القوية القادرة على الحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنيها.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات الإزالة بجميع المراكز بالتنسيق مع الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية المتبعة حيال كل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة مؤكداً انه لا احد فوق القانون وان جميع المواطنين سواء أمام تحقيق المصلحة العليا للدولة.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية فى رفع وإزالة كافة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة داخل زمام المحافظة من اجل استرداد تلك الأراضى والحفاظ على هيبة الدولة.

وفى سياق آخر، افتتح محافظ المنيا، مستشفى مصر المحبة بمركز بنى مزار، بما يُسهم فى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .

حضر الافتتاح الانبا دانيال اسقف المعادى سكرتير المجمع المقدس نائباً عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والانبا يوليوس اسقف عام الخدمات الاجتماعية ومصر القديمة، والأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا، والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد أكرم على المستشار العسكرى للمحافظة، واسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، وعدد من اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والامنية.

وفى إطار أعمال التطوير بالمحافظة، تابع العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ملوى بالمنيا، أعمال الرصف بطريق الظهير الصحراوى لمجلس قروى تونا الجبل بطول كيلو ونصف، وبتكلفة إجماليه 2 مليون ونصف، كما تابع رصف طريق الساحلية الذى يربط طريق كوبرى الريرمون وقرية المعصرة بطول 1200 متر بتكلفة قيمتها 700 ألف جنيه ،تحت بند رد الشئ لأصلة من مديرية الطرق والنقل ، وذلك ضمن خطة الاستهداف الجغرافى لرفع كفاءة الطرق من أجل التيسير على المارة من المركبات والمواطنين.

من جانب أخر، تابع رئيس المركزأعمال النظافة بمجلس قروى الروضة وشدد على الاهتمام بالنظافة العامة بالقرى مع الوقوف على مستوى أداء الاعمال بها ، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لقرى مركز ملوى.