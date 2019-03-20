ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ8.7 مليار درهم خلال 2018

كتب ـ محمود راغب

ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018 إلى 8.7 مليار درهم، مقارنة بالعام السابق 8.5 مليار درهم.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، أشار فيه المستشار العمالى بأبوظبى ياسر عيد، إلى أن المصرف المركزى بدولة الإمارات أعلن فى تقريره قيمة تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، كاشفا أن تحويلات العمالة من الجنسية المصرية بلغت خلال الربع الرابع من العام 2018 إلى 2.1 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 2 مليار درهم .