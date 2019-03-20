video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 06:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

احتجاجات فى بنجلاديش بعد دهس حافلة لطالب

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:08 ص
احتجاجات فى بنجلاديش بعد دهس حافلة لطالب بنجلاديش
رويترز
إضافة تعليق

قالت الشرطة وشهود إن المئات من الطلبة في بنجلاديش أغلقوا الطرق وأضرموا النيران فى حافلة بالعاصمة داكا أمس الثلاثاء احتجاجا على وفاة طالب دهسته حافلة، مما يسلط الضوء مجددا على أزمة المرور الخطيرة في هذه المدينة.

وخرجت سلسلة من الاحتجاجات الطلابية الحاشدة في أغسطس بعد دهس حافلة مسرعة لاثنين من الصبية في العاصمة مما فجر اشتباكات في الشوارع أطلقت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ودفعت تلك الاحتجاجات حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة للموافقة على زيادة الحد الأقصى للعقوبة بالسجن إلى خمس سنوات، بدلا من ثلاث، لمن يتسبب في قتل شخص بسبب القيادة بسرعة طائشة.

وقال عتيق الإسلام رئيس بلدية شمال داكا للطلبة اليوم الثلاثاء إنه سيتخذ كل الإجراءات الممكنة للحد من الحوادث وضمان سلامتهم.

وقال أبو بكر صديق، وهو مسؤول كبير في الشرطة، إن الشرطة اعتقلت سائق الحافلة المتسببة في حادث اليوم وسوف توجه إليه اتهامات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بنجلاديش تعتقل مسئولة بالفيفا بتهمة إهانة رئيسة الوزراء

عاصفة غضب تجتاح العالم بعد "مجزرة نيوزيلندا"..ترامب يصفها بالمروعة..باكستان تلقى اللوم على "الإسلاموفوبيا".. مظاهرات فى بنجلاديش..مجلس الأمن يصدر بيان إدانة..البابا فرنسيس:أعمال حمقاء..ويوتيوب يحجب مقاطع الحادث

نجاة منتخب بنجلاديش للكريكيت من هجوم المسجدين فى نيوزيلندا

فيديو وصور.. فشل محاولة اختطاف طائرة فى طريقها لدبى من بنجلاديش.. مقتل الخاطف فى تبادل إطلاق النار وتحرير أحد أفراد طاقم الطائرة.. الخاطف المسلح طلب التحدث لرئيس الوزراء ودوافع الاختطاف غير معروفة

بنجلاديش

احتجاجات

أخبار بنجلاديش




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة