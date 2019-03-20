اتحاد الغرف الأفريقية ينتهى من خطة إحلال الواردات وإنشاء مراكز لوجستية

كتب – إسلام سعيد

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية، عن خطة طويلة المدى يعمل عليها الاتحاد لإحلال الواردات الدول الأفريقية لتكون واردات "أفريقية أفريقية"، مشيرا إلى أن تحليل واردات مصر كمثال واستبدالها بواردات من الدول الأفريقية بدلا من الدول الأخرى لخلق تكامل أفريقى مشترك، وهو مشروع نعمل عليه ويبدأ بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن تحليل صادرات الدول الأفريقية يقابله تحليل واردات مصر، والقيام بإحلال وارداتنا من الدول الأخرى بواردات من الدول الأفريقية، على أن تكون الدراسة التى يقوم عليها الاتحاد الأفريقى على أغلب الدول فى القارة السمراء، والقيام بإحلال وارداتهم لتكون من دول شقيقة بدلا من دول أخرى خارج القارة، لافتا إلى أن ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذى حمل عنوان " معا إلى أفريقيا" اعتمد فى المقام الأول على جذب استثمارات وتنفيذ مشاريع إنمائية فى أفريقيا.

وأضاف علاء عز فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،إن الحديث عن استثمارات أفريقية أفريقية فقط دون الاستثمارات العربية والأجنبية لخلق بيئة استثمارية وبنية تحتية فى الدول الأفريقية ربما يكون أمر سابق لأوانه، لكن حاليا نحن نعمل على ايجاد مشروعات مشتركة فى أفريقيا من خلال استثمارات عربية وأجنبية وبالاشتراك مع موردى التكنولوجيا بجانب هيئات تمويل دولية ومن خلال شركات أفريقية وأيادى عاملة فى أفريقيا.

وعلى جانب آخر، كشف الدكتور علاء عز، عن الانتهاء من دراسة كاملة لتطوير النقل واللوجستيات ومراكز لوجستية وخطوط ملاحية مستحدثة والربط بين الدول الأفريقية وفعليا اعتمد الاتحاد الأفريقى الخطط وجارى الشروع فى تنفيذها، مضيفا "كيف نقوم بإحلال الواردات ونعرف مثلا أن تنزانيا لديها منتج أو مادة خام يمكن أن تدخل فى الصناعة لدى دولة أخرى ولا نتملك خطوط شحن للقيام بهذا الأمر".