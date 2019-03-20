إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بسبب السرعة الجنونية بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحي

أصيب منذ قليل 10 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وأخرى نقل بسبب السرعة الجنونية على طريق كفر داود - السادات، تم نقلهم إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى وأخر نقل بسبب السرعة الجنونية،على الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف وشاظى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.