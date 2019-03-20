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إصابة عامل بالتسمم لتناوله جرعة زائدة من أدوية غير معلومة بالبحيرة

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:20 ص
إصابة عامل بالتسمم لتناوله جرعة زائدة من أدوية غير معلومة بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب عامل بالتسمم، بسبب تناوله جرعة زائدة من أدوية غير معلومة بمركز كفر الدوار بالبحيرة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين، ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول" أ. ا. م- 30 سنة"، عامل ومقيم الحدائق دائرة القسم، مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية لاستكمال العلاج.
 
وبسؤال شقيق المصاب، قرر بتناول شقيقه جرعة زائدة من أقراص لعقار غير معلوم، إثر شعوره بصداع مما أدى لإصابته، وأضاف أن المذكور يعانى من مرض نفسى وعصبى ويعالج منه منذ فترة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة. 
 
 

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