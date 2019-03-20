إحباط تهريب 106 ألف لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات تموينية مُكبرة أسفرت عن ضبط (17) قضية أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (112 أسطوانة بوتاجاز ) وضبط (2) قضيتين مواد بترولية .. ضبط خلالها (106000 لتر "سولار – بنزين") وضبط (8) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (16,750طن دقيق) وضبط (229) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (15) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (31,937 طن دواجن – 5775 عبوة زيت طعام) وضبط (3) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (45) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (15,230 طن مواد غذائية متنوعة – 2000 لتر زيت طعام ) وضبط (22) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (1,251 طن "منظفات ، بويات" – 3106 لتر زيوت سيارات) وضبط (543) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص) وضبط (23) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها ( 8,060 طن لحوم – 560 كيلو جرام أسماك)

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (15) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.. ضبط خلالها ( 2203 عبوة سجائر ومعسل) وضبط (6) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية ، والداجنة الزراعية .. ضبط خلالها (7,250 طن أسمدة وأعلاف - 62عبوة مبيدات ) ، وضبط (5) قضايا فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر ضبط خلالها (37674 قطعة مستلزمات طبية – 6588 قطعة "غيار سيارات، مستلزمات طبية ").

وفى ذات السياق تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (73) قضية تموينية متنوعة.. أبرز ما ضُبط خلالها (16قضية عدم الإعلان عن الأسعار – 20 قضية فى مجال الصحة العامة – 11 قضية سلع غذائية مجهولة المصدر).

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل لبيع الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بنطاق مديرية أمن الإسكندرية ، لحيازته كميات كبيرة من أسلاك التوصيل الكهربائى وأسلاك التليفون قدرها (45100 متر ) جميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات المستحضرات الطبية بدائرة قسم شرطة أول العامري – بنطاق مديرية أمن الإسكندرية لقيامه بتصنيع المخصبات والمبيدات الزراعية مستخدماً مواد وخامات مجهولة المصدر ، وتم ضبط ( 11,900 طن مستلزمات إنتاج أجنبية المنشأ "مجهولة المصدر" – 9600 لتر مبيد زراعى – 5,120 لتر مخصب زراعى – 11112 لتر مواد تشحيم للسيارات – 4008 عبوة معطر سيارات – 2760 عبوة منظف وملمع للسيارات).. جميعها بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.