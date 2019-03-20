أكاديمية البحث العلمى تُطلق مشروع "تمكين المرأة" فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار

كتب وائل ربيعى

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى صباح اليوم فاعليات مؤتمر " تمكين المرأة " من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهي المبادرة التي اطلقتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فبراير 2018، بهدف تعزيز إمكانات ودور المرأة المصرية في مجال التنمية التكنولوجيا وريادة الأعمالWomen-UP، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مشاركة المرأة فى منظومة التنمية التكنولوجية والاقتصادية من خلال إتاحة فرص تنموية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات، وبدعم قدرات صاحبات تلك المشروعات وتنمية مهاراتهم للاستفادة من التطور التكنولوجي والأساليب العلمية الخاصة بالتنمية، وتتركز معظم الأنشطة مبدئيًاً في مجالات المياه والطاقة والصناعات الغذائية. والهدف العام للمشروع الممول من الاتحاد الأوروبى هو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والشمولية الاقتصادية فى مصر من خلال تعظيم دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة اجتماعيا واقتصاديا.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى فى كلمته أن هذا المشروع سينفذ في خمس محافظات مختلفة في مصر (سوهاج، الشرقية، أسيوط، القاهرة، جنوب الوادي) ويتعاون أيضاً مع المبادرة الرئاسية الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومى للمرأة وباقي المبادرات القومية التي تهدف إلى تمكين المرأة، وتقدم المبادرة العديد من الخدمات كتشجيع رواد الأعمال من النساء وشرائح المجتمع الأكثر احتياجاً للمهارات التكنولوجية والعلمية لخلق فرص عمل جديدة من خلال نهج علمي مبني على التعاون المشترك، وإتاحة فرص تنموية في القطاعات الصناعية في مصر في مجالات المياه والطاقة والغذاء من خلال الابتكارات المجتمعية، إلي جانب تحديد أفضل الممارسات وأفضل النماذج للأنشطة المتميزة التي تقوم بها المرأة في مجالات الزراعة والغذاء والمياه ودعم تكرارها، والاستفادة من الإستراتيجيات الحالية وجهود المجالس ذات الصلة لدعم الشراكات المختلفة في منظومة التنمية التكنولوجية.