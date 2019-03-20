أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-3-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 زيادة طفيفة تراوحت ما بين جنيه إلى جنيهين قياسا على أسعار أمس، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 629 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 21 سجل 629 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 539 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 719 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5032 جنيها

الأوقية: 1308 دولارات

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.