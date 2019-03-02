16 مارس انطلاق عمومية "المجلس العربى للمياه" بمشاركة 25 دولة

تنطلق فى القاهرة 16 مارس الجارى، اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه فى دورتها الخامسة بمشاركة ممثلى 25 دولة عربية.

وأكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، أنه سيتم خلال أعمال الجمعية العمومية إجراء انتخابات مجلس "المحافظين" للدورة الجديدة 2019-2021 ,والذى يضم 45 مقعدا منهم 20 سيتم انتخابهم بالتصويت الحر المباشر، و22 مقعدا يتم تعيينهم وفقا لترشيحهم من قبل حكوماتهم و سلطاتهم الرسمية بالدول العربية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماعات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، و الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وعدد من الوزراء العرب، وأكثر من 400 مشارك من أعضاء المجلس وممثلى الحكومات العربية والسفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية بالقاهرة ومندوبى المنظمات الإقليمية والدولية وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة وكتاب ومفكرين وإعلاميين.

وأضاف أبو زيد أنه سيتم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة عددا من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس العربى للمياه طبقا للأولويات والتوصيات التى أقرها المنتدى العربى الرابع للمياه، والذى عقد بالقاهرة فى نوفمبر الماضى، والإعداد لتنظيم المنتدى العربى الخامس للمياه والذى يمثل منصة اقليمية لتبادل الرؤى والخبرات فى إطار تحقيق أهداف الأمن المائى والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

كما سيتم مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات فى الجمعية العمومية السابقة ومنها تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، وتنمية القدرات العربية فى مجال المياه، من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة (دبلوماسية المياه، مهارات وآليات التفاوض)، والعمل على إنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة فى أحواض الأنهار المشتركة، وإنشاء وحدة فكر (Think Tank) لفض النزاعات، وتعزيز التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.

وقال أبو زيد :إن أعضاء مجلس المحافظين الجدد سيشاركون فى وضع استراتيجيات وخطة عمل المجلس للثلاث سنوات القادمة (2019-2021) من خلال ثلاث مجموعات عمل ,وهى مجموعة العمل الخاصة بتفعيل دور الأعضاء وتنشيط العضوية وتحقيق التمويل المستدام لأنشطة وبرامج المجلس، ومجموعة العمل الخاصة بإعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الفنية للمجلس، ومجموعة العمل الخاصة بالإعداد للمنتديات والمؤتمرات.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق,أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربى للمياه، ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حسن سير العمل، وينوب عن الجمعية العمومية فى مراقبة أعمال أجهزة المجلس الأخرى، ويتم انتخاب أعضاؤه كل ثلاث سنوات.

وأضاف انه سيتم خلال فعاليات الجمعية العمومية 3جلسات فنية مهمة :الأولى تستعرض مؤشرات حالة المياه فى المنطقة العربية وعلاقتها بالتنمية المستدامة والثانية حول استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاستشعارعن بعد فى إدارة الموارد المائية من أجل الزراعة المستدامة وذلك بالتعاون بين المجلس العربى للمياه والبنك الدولى.

أما الجلسة الثالثة فتتناول النتائج الأساسية للبرنامج الهيدرولوجى الدولى للمياه الجوفية والمناطق القاحلة بالتعاون مع منظمة اليونسكو,والأخيرة حول برنامج المجلس العربى للمياه لدعم المساعى الأقليمية للتوسع فى استخدام المياه غير التقليدية لمواجهة الندرة المائية وزيادة الإحتياجات بسبب تنامى عدد السكان .

وأشار العطفى الى انه سيتم عقد الاجتماع الثالث عشر لمبادرة الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بالتنمية المستدامة والأمن الغذائى والمائى والهشاشة الإجتماعية بالدول العربية لافتا إلى توقيع اتفاقيات فى هذا الشأن .