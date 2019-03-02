11 مليار دولار استثمارات الإمارات فى الدول الأفريقية

كتب إسلام سعيد

كشف بدر المشرخ مدير السياسات التجارية والمنظمات التجارية الدولية فى الإمارات، أن حجم الاستثمارات الإماراتية فى أفريقيا بلغت 11 مليار دولار فى مجالات عدة منها البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا وقطاع التعدين.

وأضاف المشرخ خلال كلمته بملتقى مصر الرابع للاستثمار، أن عدد مشاريع الإمارات العربية خلال عامى 2015-2016 فى البلدان الإفريقية سجل 79 مشروعا، مشيراً إلى أن بلاده تركز على المشروعات التنموية للبلدان الإفريقية.

وقال مدير السياسات التجارية والمنظمات التجارية الدولية فى الإمارات، أن افريقيا تتمتع بـ854 اتفاقية مع كافة بلدان العالم إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل سيتم تحقيق نمو تجارى واستثمارى لدول القارة.































































































































