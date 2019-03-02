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ولى أمر طالبة يحرر محضرا ضد مدرس اعتدى بالضرب على ابنته فى بنها

السبت، 02 مارس 2019 02:19 م
ولى أمر طالبة يحرر محضرا ضد مدرس اعتدى بالضرب على ابنته فى بنها طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - نيفين طه
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شهدت مدرسة وروة الابتدائية 2 التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، فصلا جديدا من التنمر حيث تعدى مدرس يدعى "ح .ع" بالضرب على طفلة بالصف الرابع الابتدائى وأهانها أمام زملائها بسبب نسيانها كتاب مادته التى لم تكن بالجدول الدراسى فى ذلك اليوم .

 

أشار هشام مشهور والد الطفلة، إن المدرس يمارس التنمر ضد نجلته وينبذها وانتهت بتعديه بالضرب عليها وإهانتها أمام زملائها، مشيرًا إن ابنته كرهت المدرسة وأصبحت ترفض الذهاب وتبكى دائما وتعانى من ظروف نفسية صعبة، مشيراً إنه حرر محضر بمركز بنها ضد المدرس رقم 29 أحوال مركز بنها .

 

ولفت مشهور، إلى أن المدرس يعطى دروس خصوصية لذلك غير الجدول الدراسى للتفرغ للدروس الخصوصية، منوها إنه تقدم باستغاثة إلى مديرة المدرسة، والتى لم تفعل شيئا، ولذلك تقدم باستغاثة إلى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، مطالبا بأخذ حق نجلته وكل الأطفال التى تعانى من التنمر والتأذى البدنى والنفسى بفعل المدرس .


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مدرس يتعدى على طالبة بالضرب

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