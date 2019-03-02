نقيب المهندسين: لدينا مهندسات عربيات أثرن فى المجال الهندسى

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين المصرية، انطلاقا من كونها صرح كبير يعتبر أكبر تجمع هندسي، يضم 700 ألف مهندس ومهندسة، وتسعى دائما فى ظل منظومة عمل داخل مصر أن ترتقى بدور المهندسة المصرية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة.

وأكد ضاحى، خلال كلمته باجتماع لجنة المهندسات العربيات الاتحادية، المنعقد بنقابة المهندسين، أن هناك العديد من النماذج التى يحتذى بها لمهندسات عربيات، واللاتي كان لهن دور كبير ومؤثر فى المجال الهندسى، مضيفا: وقد تشرفت نقابة المهندسين المصرية بأن أحد تلك النماذج من أبنائها وهى المهندسة زينب عفيفي – أمين عام مساعد نقابة المهندسين والتى أطلق عليها أم المهندسات، نظرا لدعمها المتواصل للمرأة فى المجال الهندسى .

وأشاد ضاحى بدور المرأة العربية لقدرتها على تحديد أهدافها ووضع أولوياتها بأن تكون مهندسة وزوجة وأم.

وفى نهاية كلمته، أكد ضاحى، أنه يأمل أن يكون لهذا الاجتماع نتائج ملموسة تحقق أهداف المرأة العربية على أرض الواقع.