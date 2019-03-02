نائب وزيرة التخطيط يعلن إنشاء مركز خدمات حكومي بدعم إماراتى فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

تفقد الدكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم السبت، عدداً من المواقع بمدينة أسوان، ومنها الموقع المقترح لإنشاء مجمع الخدمات الحكومى النموذجى بجوار المدرسة اليابانية المصرية بمنطقة العقاد بمدينة أسوان، وهو مركز خدمى بدعم إماراتى.

ويستهدف المركز المقترح إنشاؤه بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط مع الجانب الإماراتى – بحسب بيان محافظة أسوان – تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

ويقع المركز الجديد على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويشمل مبنى، وباركنج للسيارات، على أن يقوم الجانب الإماراتى بوضع التصميمات الهندسية له مع تحمل التمويل والتدريب والتشغيل التجريبى ليكون على غرار مراكز الخدمات ذات المواصفات العالمية، وسيكون –بحسب البيان - أول مركز يتم إنشاؤه طبقاً لهذا النموذج على مستوى المحافظات بعد القاهرة ليساهم فى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال، كما أنه سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام "الأون لاين" عبر الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة.