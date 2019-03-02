ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجى، فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 100474، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 87075 طنا .

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 91 سيارة نقل محملة بـ 4757 طن قمح .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4800 طن يوريا و 8650 طن فوسفات و 100 طن أرز و 2215 طن رمل .