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موانئ البحر الأحمر: إنهاء إجراءات تشغيل خط ملاحى سياحى بين الغردقة وشرم الشيخ

السبت، 02 مارس 2019 07:00 ص
موانئ البحر الأحمر: إنهاء إجراءات تشغيل خط ملاحى سياحى بين الغردقة وشرم الشيخ ميناء البحر الأحمر - صورة أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلن اللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنهاء ترتيبات تشغيل خط ملاحى سياحى بين مدينتى الغردقة وشرم الشيخ لخدمة حركة السياحة فى جنوب سيناء، لافتًا إلى إنهاء كافة التنسيقات والموافقات الأمنية اللازمة لتشغيل هذا الخط الملاحى، وأنه تم الاتفاق مع شركة الجسر العربى للملاحة المملوكة لدول مصر والأردن والعراق على الدفع بأحد مراكبها للعمل على هذا الخط الملاحى ضمن المرحلة الأولى من تشغيله.

 

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جرى التنسيق مع المسئولين بمحافظة جنوب سناء لتشغيل هذا الخط الملاحى بهدف تنشيط حركة السياحة بين مدينتى الغردقة وشرم الشيخ والمناطق السياحية بجنوب سيناء، وأنه سيتم توقيع اتفاقية تشغيل هذا الخط الملاحى بداية شهر مارس الجارى مع شركة الجسر العربى للملاحة التى ستعمل بمراكبها على الخط الملاحى الجديد خلال المرحلة الأولى.

 

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، الاتفاق على الدفع بمركب واحد ليقوم برحلة أسبوعيًا كتجربة على أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعين عقب ذلك، لافتًا إلى السماح للشركات الأخرى بالدفع بمراكبها عقب التأكد من نجاح تجربة تشغيل الخط الملاحى الجديد ودراسة اقتصاديات تشغيله وجلب تكلفة تشغيله.


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